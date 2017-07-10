Мадуро рассказал Путину о мерах по стабилизации обстановки в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы Мадуро проинформировал Путина о мерах, предпринимаемых правительством по нормализации политической обстановки внутри страны.
— Мадуро проинформировал об усилиях Правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране, — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в частности, в сфере топливно-энергетического комплекса.
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