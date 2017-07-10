Мадуро рассказал Путину о мерах по стабилизации обстановки в Венесуэле

Лидеры двух стран в ходе телефонного разговора также обсудили вопросы сотрудничества.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы Мадуро проинформировал Путина о мерах, предпринимаемых правительством по нормализации политической обстановки внутри страны.

— Мадуро проинформировал об усилиях Правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране, — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в частности, в сфере топливно-энергетического комплекса.