Трамп согласился создать рабочую группу с Россией по кибербезопасности

Ранее американский лидер заявлял в своём "твиттере", что не уверен в возможности появления такой структуры.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп согласился на создание рабочей группы совместно с Россией по вопросам кибербезопасности. Соответствующей договорённости лидеры достигли во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщают российские информагентства со ссылкой на источник в МИД РФ.

— Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но вы знаете, мы никогда ни на чём не настаиваем, — приводят СМИ слова анонимного источника.

После проведения двусторонней встречи с президентом США Владимир Путин подчёркивал, что между странами не должно быть неопределённости в вопросах кибербезопасности. Сам Трамп ранее в своём "твиттере" заявлял, что не уверен в возможности создания такой группы.