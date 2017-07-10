Кержаков рискует нарваться на штраф из-за фотографий с выловленным лососем

Фотография с пойманным лососем, которую нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков выложил на своей странице в "Инстаграме", грозит обернуться для самого форварда проблемами. Росрыболовство по Карелии намерено проверить, где спортсмен выловил рыбу, и в случае нарушения оштрафовать.
Фотографию с четырьмя рыбинами Кержаков сопроводил хештегами "рыбалка", "отдых", "Карелия". Нюанс в том, что ловля озёрного лосося в Карелии запрещена и наказывается штрафом от двух до пяти тысяч рублей.
— Мы начнём проверку, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то будем его привлекать, — цитирует представителя Росрыболовства по Карелии портал Eurosport.
Любопытно, что, несмотря на многочисленные злорадные комментарии под снимком, Кержаков удалять фотографию не спешит.
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