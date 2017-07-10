Кержаков рискует нарваться на штраф из-за фотографий с выловленным лососем

Если выяснится, что рыбу спортсмен поймал в Онежском озере, ему грозит административное наказание.

Фотография с пойманным лососем, которую нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков выложил на своей странице в "Инстаграме", грозит обернуться для самого форварда проблемами. Росрыболовство по Карелии намерено проверить, где спортсмен выловил рыбу, и в случае нарушения оштрафовать.

Рука-лосось #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

Фотографию с четырьмя рыбинами Кержаков сопроводил хештегами "рыбалка", "отдых", "Карелия". Нюанс в том, что ловля озёрного лосося в Карелии запрещена и наказывается штрафом от двух до пяти тысяч рублей.

— Мы начнём проверку, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то будем его привлекать, — цитирует представителя Росрыболовства по Карелии портал Eurosport.

Любопытно, что, несмотря на многочисленные злорадные комментарии под снимком, Кержаков удалять фотографию не спешит.