"Букашки плавают". Модельер Вячеслав Зайцев посмеялся над формой "Спартака"

Российский модельер Вячеслав Зайцев остался недоволен новой формой футбольного "Спартака", в которой клуб будет выступать в новом сезоне.

Отметим, комплекты домашней и выездной игровой формы на сезон-2017/18 действующий чемпион России по футболу представил 8 июля.

⚡️ Спартак официально презентовал ту самую форму. Ну как вам? by @pippogranato44 #spartak #спартак #спартакчемпион Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) Июл 8 2017 в 9:26 PDT

— Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма, — цитирует Зайцева "Чемпионат".

Новую форму столичной команды модельер назвал "совершенно неинтересной", в которой "Спартаком" и не пахнет".

— Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке, — отметил Зайцев, резюмировав, что новая форма "никакая, потеряла всю ценность".