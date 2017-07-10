"Букашки плавают". Модельер Вячеслав Зайцев посмеялся над формой "Спартака"

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"Букашки плавают". Модельер Вячеслав Зайцев посмеялся над формой "Спартака"

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Российский модельер Вячеслав Зайцев остался недоволен новой формой футбольного "Спартака", в которой клуб будет выступать в новом сезоне.

Отметим, комплекты домашней и выездной игровой формы на сезон-2017/18 действующий чемпион России по футболу представил 8 июля.

— Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма, — цитирует Зайцева "Чемпионат".

Новую форму столичной команды модельер назвал "совершенно неинтересной", в которой "Спартаком" и не пахнет".

— Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке, — отметил Зайцев, резюмировав, что новая форма "никакая, потеряла всю ценность".

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