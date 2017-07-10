Администрация Трампа поддержала новый законопроект о санкциях против России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа полностью поддерживает представленный конгрессом новый законопроект о санкциях против России и Ирана. Об этом журналистам сообщил директор Белого дома по законотворчеству Марк Шорт.

Legislative Director Short on Russia/Iran sanctions, “The administration is fully supportive of those sanctions." — Trey Yingst (@TreyYingst) 10 июля 2017 г.

Напомним, Сенат США единогласно поддержал документ о санкциях против России, а в ближайшее время голосование по нему должно состояться и в Палате представителей. При этом конгрессмены надеются, что Дональд Трамп не будет накладывать вето на закон.