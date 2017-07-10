Администрация Трампа поддержала новый законопроект о санкциях против России

Читайте также

Администрация Трампа поддержала новый законопроект о санкциях против России

3

Белый дом. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Администрация действующего президента США Дональда Трампа полностью поддерживает представленный конгрессом новый законопроект о санкциях против России и Ирана. Об этом журналистам сообщил директор Белого дома по законотворчеству Марк Шорт.

Напомним, Сенат США единогласно поддержал документ о санкциях против России, а в ближайшее время голосование по нему должно состояться и в Палате представителей. При этом конгрессмены надеются, что Дональд Трамп не будет накладывать вето на закон.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!