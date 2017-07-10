Коалиция во главе с США поздравила Ирак с освобождением Мосула от ИГИЛ

В центральном командовании США отметили тот факт, что город, считавшийся оплотом террористов, находится под контролем иракских войск.

Коалиция по борьбе с ИГИЛ* во главе с США присоединилась к поздравлениям по случаю освобождения иракского Мосула от террористов.

— Несмотря на то что в исторической части Мосула ещё остались районы, которые необходимо очистить от оставшихся взрывных устройств и прячущихся боевиков ИГ, Мосул находится под полным контролем, — заявили в центральном командовании США.

Напомним, Мосул, считался неофициальной столицей террористов, захвативших его в 2014 году. Операция по освобождению стартовала в прошлом году 24 марта. О полном освобождении города от ИГИЛ было объявлено накануне.

Как ранее сообщал Лайф, поздравления Ираку по случаю освобождения Мосула озвучили и в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что Россия поддерживает действия властей Ирака. Российские дипломаты отметили, что сокрушение террористической группировки стало возможным благодаря общим усилиям военных, народного ополчения и курдских отрядов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.