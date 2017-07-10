Жиль Мюллер дожал Рафаэля Надаля в пятисетовом матче-триллере

Последняя, пятая, партия поединка завершилась со счётом 15:13 в пользу люксембуржца.

Люксембургский теннисист Жиль Мюллер в тяжелейшем пятисетовом поединке одолел испанца Рафаэля Надаля в четвёртом круге Уимблдонского турнира.

Первые два сета остались за Мюллером — 6:3, 6:4. Казалось, что вторая ракета мира безнадёжно уступил игру, однако именно в этот момент Надаль собрался и едва не сделал камбэк — два следующих сета он выиграл 3:6, 4:6, и выяснение победителя спортсмены отложили на пятую партию.

Последний сет уже сейчас можно назвать украшением всего турнира. Ни один из теннисистов не желал отдавать сопернику ни дюйма корта, и даже на шестом часу игры спортсмены находили силы на активные и агрессивные действия. Однако чуть удачливее оказался люксембуржец — 15:13.

Добавим, что за выход в полуфинал Жиль Мюллер поспорит с хорватом Марином Чиличем, который в 1/8 финала камня на камне не оставил от испанца Роберто Баутисты Агута.