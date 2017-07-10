В НАТО не знают, когда Украина станет полноценным членом альянса

Укрепление оборонных институтов, усовершенствование вооружённых сил — важные вещи, которым власти Украины должны уделить максимальное внимание независимо от членства в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о перспективах вступления Украины в альянс, а также остановил своё внимание на масштабной реформации в стране. Приоритетными направлениями являются модернизация оборонных институтов, борьба с коррупцией и принятие стандартов НАТО, сообщает телеканал "112 Украина".

— Я бы не спекулировал на временных рамках. Украина будет решать, к чему она стремится, и этот вопрос касательно членства должны решить она и 29 союзников. И никто другой не должен вмешиваться в этот процесс. И ещё раз подчёркиваю — реформы, модернизация оборонных институтов, борьба с коррупцией, соответствие к стандартам НАТО. Это важные вещи, им следует уделить внимание. Это важно и для НАТО, и для Украины, независимо от членства, — прокомментировал Столтенберг.

По словам генсека, несмотря на то что страну до вступления в альянс ждёт большой и трудный путь, Украина всё же настроена на изменения. Столтенберг отметил серьёзную настроенность на борьбу с терроризмом, а также определённые экономические улучшения.