В США зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона

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В США зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона

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Теперь у кампании звезды есть официальное название — Run the Rock 2020 (Запустить Скалу к 2020 году).

В США официально зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона на выборах президента страны в 2020 году. Об этом сообщает американский федеральный избирком.

У кампании актёра уже есть официальное название: Run the Rock 2020 (Запустить Скалу к 2020 году). Скала — это псевдоним знаменитости, 45-летний Джонсон является известным авторитетным рестлером.

О своей "реальной возможности" пойти в политику Джонсон заявлял ещё в мае нынешнего года.

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