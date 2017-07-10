В США зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона

В США официально зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона на выборах президента страны в 2020 году. Об этом сообщает американский федеральный избирком.
America, I hear you.— Dwayne Johnson (@TheRock) 20 мая 2017 г.
Tune in TONIGHT for our season finale of @nbcsnl for suprises and big laughs. #SNLFinale #5xHost #2020 pic.twitter.com/EdEgDwXX4V
У кампании актёра уже есть официальное название: Run the Rock 2020 (Запустить Скалу к 2020 году). Скала — это псевдоним знаменитости, 45-летний Джонсон является известным авторитетным рестлером.
О своей "реальной возможности" пойти в политику Джонсон заявлял ещё в мае нынешнего года.
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