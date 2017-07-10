В США зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона

Теперь у кампании звезды есть официальное название — Run the Rock 2020 (Запустить Скалу к 2020 году).

В США официально зарегистрирована предвыборная кампания в поддержку актёра Дуэйна Джонсона на выборах президента страны в 2020 году. Об этом сообщает американский федеральный избирком.

У кампании актёра уже есть официальное название: Run the Rock 2020 (Запустить Скалу к 2020 году). Скала — это псевдоним знаменитости, 45-летний Джонсон является известным авторитетным рестлером.

О своей "реальной возможности" пойти в политику Джонсон заявлял ещё в мае нынешнего года.