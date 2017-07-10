Йенс Столтенберг: Россия — это наш сосед и она никуда не исчезнет

НАТО предупреждает, что для избежания возникновения любых кризисных ситуаций на мировом уровне необходимо выстраивать политический диалог с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, рассуждая о вступлении Украины в Североатлантический альянс, прокомментировал отношения НАТО и России. По словам политика, в условиях повышенной мировой напряжённости диалог с Россией необходим.

— Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем "двусторонним подходом" — это, прежде всего, прочная защита, коллективная защита, которая заслуживает доверие, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед и она никуда не исчезнет, — передаёт слова Столтенберга телеканал "112 Украина".

В НАТО считают, что доверительные отношения с Россией не означают слабость противоположной стороны. Генсек обозначил такой подход знаком силы, с помощью которого можно выстроить диалог со своим соседом для избежания кризисных ситуаций.