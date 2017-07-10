Сын Трампа "будет счастлив" рассказать Сенату о встрече с российским юристом

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Сын Трампа "будет счастлив" рассказать Сенату о встрече с российским юристом

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Дональд Трамп — младший. Фото: © REUTERS/Mark Kauzlarich

Сын главы Белого дома Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший, на своей странице в "Твиттере" сообщил, что с удовольствием пообщается с членами сената о своей встрече с российским юристом Натальей Весельницкой.

— Буду счастлив поработать с комитетом, чтобы передать то, что знаю, — написал Трамп-младший.

Напомним, о состоявшейся в 2016 году встрече сына Трампа с юристом Натальей Весельницкой сообщили американские СМИ. По данным New York Times, собеседники обсуждали программу усыновления детей из РФ американцами, однако Трамп-младший был уверен в том, что юрист обладала компроматом на Хиллари Клинтон.

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