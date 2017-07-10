Нападающий "Питтсбурга" Куниц приготовил в кубке Стэнли завтрак из хлопьев

Форвард хоккейного клуба НХЛ "Питтсбург пингвинз" Крис Куниц приготовил себе завтрак в чаше Кубка Стэнли.

Фотографию этого действа разместил в своём "твиттере" хранитель трофея Филипп Притчард.

— Крис Куниц и его дети начинают свое утро с кубка... Опять, — гласит текст комментария Притчарда под публикацией.

Лайф напоминает, пятикратным обладателем Кубка Стэнли "Питтстбург пингвинз" стал 12 июня, когда в шестом матче финальной серии победили "Нэшвилл предаторс". Примечательно, что "пингвины" сумели защитить титул, который был завоёван ими сезоном ранее.

В активе Куница — 11 очков, набранных им в 20 играх плей-офф.