Нападающий "Питтсбурга" Куниц приготовил в кубке Стэнли завтрак из хлопьев

Форвард хоккейного клуба НХЛ "Питтсбург пингвинз" Крис Куниц приготовил себе завтрак в чаше Кубка Стэнли.
Chris Kunitz and his kids begin their day with the Cup...AGAIN! 4 x's a charm! (Pittsburgh,PA) #stanleycup @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/ZcCEs6vQxy— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 10 июля 2017 г.
Фотографию этого действа разместил в своём "твиттере" хранитель трофея Филипп Притчард.
— Крис Куниц и его дети начинают свое утро с кубка... Опять, — гласит текст комментария Притчарда под публикацией.
Лайф напоминает, пятикратным обладателем Кубка Стэнли "Питтстбург пингвинз" стал 12 июня, когда в шестом матче финальной серии победили "Нэшвилл предаторс". Примечательно, что "пингвины" сумели защитить титул, который был завоёван ими сезоном ранее.
В активе Куница — 11 очков, набранных им в 20 играх плей-офф.
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