Минобороны: В момент задержания россиянин Виктор Агеев не имел отношения к армии

Сюжет с "чистосердечным признанием" задержанного, вышедший в эфире телеканала ТСН, изобилует пропагандистскими ляпами.

Задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев с 2016 года не имел никакого отношения к российской армии, а распространённые украинской стороной утверждения есть ничто иное как продукт пропаганды. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Вышедший на телеканале ТСН сюжет с якобы чистосердечным признанием Агеева, по словам российских военных, изобилует неточностями и откровенными ошибками.

— В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В. Агеевым подписывать контракт, — отметили в пресс-службе ЮВО.

Обратило на себя внимание и то, что на распространённых кадрах Агеев с трудом вспоминает номер воинской части, где он якобы служит. Это, подчеркнули в пресс-службе ЮВО, "исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего".

— Такая "забывчивость" объясняется тем, что В.Агеев более года назад проходил военную службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения, — подчеркнули в ведомстве.

Прозвучавшие в телесюжете утверждения, что договор на прохождение службы по контракту Агеев подписал за четыре дня, и вовсе не выдерживают никакой критики, поскольку сама процедура занимает более месяца и включает в себя не только подачу документов от соискателя, но и прохождение им тестирования в учебных центрах.

— В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гр. В. Агеев, — добавили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, о задержании якобы российского военного на территории Луганской области сообщил телеканал "Би-би-си". Российская сторона заявила, что занимается судьбой нашего соотечественника, которого на Украине обвинили по статье "Терроризм".