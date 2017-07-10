Россиян атаковал новый вирус, который крадёт деньги с банковских карт

Троян, выявленный "Лабораторией Касперского", заражает POS-терминалы и умеет терпеливо обходить банковскую защиту.

В России зафиксированы случаи воровства денег с банковских карт, которые осуществляются при помощи троянcкой программы Neutrino. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".

Вирус заражает платёжные терминалы и считывает данные банковских карт при расчёте. Причём вредоносная программа начинает действовать не сразу — сначала она "работает" над обходом защиты банка, проверяющей подозрительный код. И только через некоторое время деньги с карты будут украдены.

Россия приняла на себя четверть всех атак на корпоративные системы, которые были проведены с использованием этого трояна. Сообщается также, что кибератаке кроме РФ подверглись ещё четыре страны — Алжир, Казахстан, Украина и Египет.