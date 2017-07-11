Инспектор Воробей. Полиция Риги взяла на службу пернатого стража порядка

Рижская муниципальная полиция взяла на работу в правоохранительные органы воробья. Об этом сообщает информационный портал Рижской думы.

— Полиция сообщает, что воробей прошёл испытательный срок и получил звание младшего инспектора. На этой фотографии увековечена работа воробья под прикрытием — он замаскирован в поползня, чтобы внедриться в банду, — говорится на сайте Думы.

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