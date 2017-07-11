Число погибших во время беспорядков в Венесуэле перевалило за сотню

Среди них есть как гражданские лица, так и полицейские, число пострадавших исчисляется тысячами.

За 101 день беспорядков в Венесуэле погиб уже 101 человек — об этом, как сообщает El Nacional, свидетельствует подготовленный депутатом Амелией Белисарио доклад "Последствия и результаты репрессий".

Отмечается, что среди погибших 88 гражданских и 13 полицейских, кроме того, ещё тысячи человек получили травмы различной степени тяжести. Против 2100 участников беспорядков возбуждены уголовные дела.

Напомним, акции протеста в Венесуэле вспыхнули в апреле этого года, поводом для них стало решение Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.