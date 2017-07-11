СМИ: Россия планирует выслать 30 американских дипломатов

Эта мера рассматривается как ответ на аналогичное декабрьское решение Вашингтона.

Москва может выслать из страны около 30 дипломатов США, а также наложить арест на некоторые объекты американской собственности в России. Об этом со ссылкой на свой источник в МИД РФ пишут "Известия".

К таким крайним мерам российскую сторону подтолкнуло решение американских властей не возвращать посольскую собственность, арестованную Вашингтоном в декабре 2016 года. Издание утверждает, что эта проблема не нашла разрешения и на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите в Гамбурге.

Ранее Лайф сообщал о решении прежнего президента США Барака Обамы выслать из США 35 российских дипломатов — напомним, это было сделано по обвинению в шпионаже. Также были закрыты две посольские дачи — в Мэриленде и Нью-Йорке. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, там отдыхали дети дипломатов.

После переговоров лидеров двух стран стало ясно, что план по урегулированию кризиса Соединённые Штаты не предоставили, и Россия, таким образом, вынуждена дать зеркальный ответ — выслать работающих в стране американских дипломатов и ввести санкции против американской собственности в России.

Российская сторона идёт на такие меры неохотно, однако Москва не может оставить без ответа недружественные действия Вашингтона.

Источник газеты в российском дипломатическом ведомстве сообщил, что есть предварительная договорённость о проведении встречи в Санкт-Петербурге замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона.

— Если и там компромисс не будет найден, нам придётся пойти на подобные меры, — отметил представитель МИД России.

По сведениям из российских дипломатических кругов, под арест могут попасть дача США в Серебряном бору и складское помещение в Москве. Между тем резиденцию американского посла в Спасо-Хаусе и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.