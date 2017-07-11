Сотрудника нью-йоркской синагоги завалило Торами

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Сотрудника нью-йоркской синагоги завалило Торами

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Спасатели извлекают сотрудника синагоги из-под шкафа с Торами. Фото: © New York Daily News

Полчаса провёл сотрудник одной из синагог Нью-Йорка под металлическим сейфом, набитом Торами: тяжеленный шкаф упал на мужчину, когда он пытался достать из него один из свитков со священным для иудеев писанием.

<p>Фотография, сделанная после завершения спасательной операции. Фото: © New York Daily News</p>

Как сообщает издание New York Daily News, сам пострадавший практически не пострадал, но был "слегка потрясён случившимся". При этом отмечается, что прибытия спасателей мужчина ожидал с терпением Иова. После того как мужчину удалось извлечь из-под шкафа, он с удовольствием сфотографировался со своими спасителями.

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