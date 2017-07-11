Сотрудника нью-йоркской синагоги завалило Торами

Полчаса провёл сотрудник одной из синагог Нью-Йорка под металлическим сейфом, набитом Торами: тяжеленный шкаф упал на мужчину, когда он пытался достать из него один из свитков со священным для иудеев писанием.

Как сообщает издание New York Daily News, сам пострадавший практически не пострадал, но был "слегка потрясён случившимся". При этом отмечается, что прибытия спасателей мужчина ожидал с терпением Иова. После того как мужчину удалось извлечь из-под шкафа, он с удовольствием сфотографировался со своими спасителями.