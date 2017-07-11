Белый дом обвинил Украину в помощи Демпартии на выборах президента США

Представитель американской администрации Сара Сандерс утверждает, что посольство Украины помогало демократам собирать данные о республиканцах.

Демократическая партия США во время выборов президента в 2016 году обращалась за помощью к Посольству Украины в Соединённых Штатах. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, передаёт Washington Times.

В частности, по её словам, однопартийцы кандидата в президенты Хиллари Клинтон пользовались услугами украинцев в сборе данных о политических оппонентах из рядов республиканцев.

— Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством, — заявила Сандерс.

Эти действия демократов она назвала "мерой, которую они приняли в официальном порядке".