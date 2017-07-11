Американский солдат похитил военные документы для передачи ИГИЛ

Федеральное бюро расследований вело слежку за подозреваемым солдатом уже больше года.

Военнослужащий с базы на Гавайях арестован по подозрению в поддержке ИГИЛ* и попытке предоставить террористической организации военную документацию и программы тренировок. Об этом сообщает NBC News.

Ikaika Kang, the 34-year-old Army solider arrested on terrorism, allegedly swore allegiance to ISIS, did tours in both Afghanistan and Iraq. — HansNichols (@HansNichols) 10 июля 2017 г.

ФБР сообщает, что арестованный — 34-летний Икайка Кан. Мужчина находился на службе в армии Соединённых Штатов. Его пехотная дивизия базировалась в Гонолулу.

Специальный агент ФБР Пол Делакур также отметил, что за подозреваемым следили уже больше года. По его словам, Кан, вероятнее всего, не имел сообщников.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.