Американский солдат похитил военные документы для передачи ИГИЛ

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Американский солдат похитил военные документы для передачи ИГИЛ

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Фото: © REUTERS/Emmanuel Braun

Федеральное бюро расследований вело слежку за подозреваемым солдатом уже больше года.

Военнослужащий с базы на Гавайях арестован по подозрению в поддержке ИГИЛ* и попытке предоставить террористической организации военную документацию и программы тренировок. Об этом сообщает NBC News.

ФБР сообщает, что арестованный — 34-летний Икайка Кан. Мужчина находился на службе в армии Соединённых Штатов. Его пехотная дивизия базировалась в Гонолулу.

Специальный агент ФБР Пол Делакур также отметил, что за подозреваемым следили уже больше года. По его словам, Кан, вероятнее всего, не имел сообщников.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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