Трамп заявил о том, что после освобождения Мосула дни ИГИЛ сочтены

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Трамп заявил о том, что после освобождения Мосула дни ИГИЛ сочтены

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Иракцы празднуют освобождение Мосула. Фото: © REUTERS

Президент США Дональд Трамп поздравил всех иракцев с освобождением города Мосула от боевиков ИГИЛ* и предрёк скорую кончину террористической организации. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении.

— Мы достигли огромного успеха в борьбе против ИГИЛ, больше за последние шесть месяцев, чем за годы, пока ИГИЛ было серьёзной угрозой. Победа в Мосуле, где был провозглашён так называемый халифат, означает, что его дни в Ираке и Сирии сочтены, — отмечается в документе.

Напомним, боевики ИГИЛ захватили Мосул в 2014 году и провозгласили город столицей своего халифата. Начавшаяся в марте 2016 года операция по освобождению Мосула завершилась накануне.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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