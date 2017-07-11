Трамп заявил о том, что после освобождения Мосула дни ИГИЛ сочтены

Президент США Дональд Трамп поздравил всех иракцев с освобождением города Мосула от боевиков ИГИЛ* и предрёк скорую кончину террористической организации. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении.

NEW: Pres. Trump: We are "proud to stand with the Iraqi Security Forces" who made liberation of Mosul possible. https://t.co/TnHdG1K5xB pic.twitter.com/xuxWhFYu8E — ABC News Politics (@ABCPolitics) 10 июля 2017 г.

— Мы достигли огромного успеха в борьбе против ИГИЛ, больше за последние шесть месяцев, чем за годы, пока ИГИЛ было серьёзной угрозой. Победа в Мосуле, где был провозглашён так называемый халифат, означает, что его дни в Ираке и Сирии сочтены, — отмечается в документе.

Напомним, боевики ИГИЛ захватили Мосул в 2014 году и провозгласили город столицей своего халифата. Начавшаяся в марте 2016 года операция по освобождению Мосула завершилась накануне.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.