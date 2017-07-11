В США разбился военно-транспортный самолёт с восемью людьми на борту

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В США разбился военно-транспортный самолёт с восемью людьми на борту

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Пожарные пока не могут справиться с возникшим после крушения возгоранием, что осложняет поиски тел погибших.

Военно-транспортный самолёт C-130 потерпел крушение в округе Лефлор, штат Миссисипи. Телеканал WTVA сообщил со ссылкой на местные власти, что на борту воздушного судна в момент катастрофы находилось восемь человек.

Самолёт упал на поле и взорвался, после чего вспыхнул пожар. Спасатели пока не могут справиться с огнём, что осложняет поиски тел погибших, однако останки четырёх человек уже удалось найти.

Что стало причиной крушения самолёта, не сообщается.

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