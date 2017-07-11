Война обошлась Сирии в $226 млрд

Этот ущерб подсчитан аналитиками Всемирного банка, которые подготовили доклад о состоянии ситуации в стране.

Война, продолжающаяся в Сирии с 2011 года, нанесла стране экономический ущерб в размере $226 млрд, сообщает Всемирный банк.

Согласно аналитическому отчёту ведомства, суммарные потери ВВП после разразившегося конфликта в четыре раза превышают ВВП Сирии в 2010 году.

— Разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры, — отмечают аналитики банка.

Ранее в СМИ приводились исследования, согласно которым ВВП Сирии до войны ВВП составлял $60,2 млрд. Теперь этот показатель не превышает $24 млрд.