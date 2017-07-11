Школьник вычислил телефонный номер шефа Пентагона и взял у него интервью

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Школьник вычислил телефонный номер шефа Пентагона и взял у него интервью

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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Тедди Фишеру удалось выяснить номер Джеймса Мэттиса при помощи внимания к незначительным и малозаметным деталям.

Американский школьник Тедди Фишер смог взять интервью у министра обороны США Джеймса Мэттиса, вычислив номер его служебного телефона. Об этом сообщает газета New York Post.

Это произошло благодаря личной наблюдательности Фишера: в одной из майских публикаций The Washington Post он обратил внимание на фото Мэттиса с папкой — на одной из бумаг он обнаружил стикер с именем главы Пентагона и его телефонным номером. Чтобы рассмотреть все детали, школьник воспользовался функцией увеличения изображения.

— Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утёк и стал доступен американской публике, доброго вам дня! — такое СМС-сообщение написал Фишер на этот номер.

Министр обороны неожиданно согласился. В течение 45 минут он делился мнением о предыдущем президенте США Бараке Обаме, высказал своё отношение к мировому экстремизму, поговорил о влиянии Соединённых Штатов на образование в Афганистане, Сирии и Ираке.

— Вся история представляла собой череду чудес, — признал Фишер.

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