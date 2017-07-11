Американец с помощью шпаклёвки залатал треснувший панцирь черепахи

Смекалка помогла жителю США Кену Холленбек спасти жизнь черепахе, у которой треснул панцирь: мужчина залатал повреждение обычной шпаклёвкой. Трогательную историю на сайте Reddit рассказал его сын Даниэль.

Даниэль разместил несколько фотографий, сделанных как во время первой встречи Кена с черепашкой, так и 13 месяцев спустя, когда животное снова попалось своему спасителю на глаза. Судя по снимкам, рептилия чувствует себя отлично, вот только "фирменная" надпись "Магазин тел Кена" стёрлась.

Большинство пользователей Reddit'a восхитились проделанной работой, хотя нашлись и те, кто, назвавшись профессиональными ветеринарами, заявил, что такой способ лечения может навредить животному.