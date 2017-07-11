Американец с помощью шпаклёвки залатал треснувший панцирь черепахи

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Американец с помощью шпаклёвки залатал треснувший панцирь черепахи

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Снимок спасённой черепашки, сделанный в прошлом году. Фото: reddit.com

Смекалка помогла жителю США Кену Холленбек спасти жизнь черепахе, у которой треснул панцирь: мужчина залатал повреждение обычной шпаклёвкой. Трогательную историю на сайте Reddit рассказал его сын Даниэль.

Даниэль разместил несколько фотографий, сделанных как во время первой встречи Кена с черепашкой, так и 13 месяцев спустя, когда животное снова попалось своему спасителю на глаза. Судя по снимкам, рептилия чувствует себя отлично, вот только "фирменная" надпись "Магазин тел Кена" стёрлась.

<p>Черепашка чувствует себя хорошо и через 13 месяцев. Фото: reddit.com</p>

Большинство пользователей Reddit'a восхитились проделанной работой, хотя нашлись и те, кто, назвавшись профессиональными ветеринарами, заявил, что такой способ лечения может навредить животному.

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