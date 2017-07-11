Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность более трёх миллиардов долларов

Это пожертвование стало его самым большим благотворительным вкладом за последние 10 лет.

Американский миллиардер и инвестор, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет пожертвовал фонду Билла и Мелинды Гейтс, а также четырём другим организациям 3,17 миллиарда долларов в виде акций своей компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего с 2006 года 86-летний Баффет пожертвовал 27,54 миллиарда долларов в пять благотворительных организаций, из которых около 21,9 миллиарда отошло Фонду Гейтса.

По данным журнала Forbes, после своего последнего вклада в благотворительность Баффет стал четвёртым в списке самых богатых людей в мире.