На Украине 64 россиянина привлечены к ответственности за поддержку ДНР и ЛНР

Генпрокуратура страны обвиняет их в "участии в незаконных вооружённых формированиях" в составе 84 иностранных граждан.

Главная военная прокуратура Украины (ГПУ) привлекла к уголовной ответственности 64 россиянина за поддержку Донецкой и Луганской народных республик.

Российские подданные оказались в числе 84 иностранных граждан, которых украинская Генпрокуратура обвиняет, согласно заявлению ведомства, в "участии в незаконных вооружённых формированиях".

Согласно результатам расследования ГПУ, иностранцы участвуют в "ведении агрессивной войны против Украины" в составе "вооружённого формирования "Призрак" — украинские прокуроры называют их "наёмниками под эгидой организации United Continentale".

В ГПУ заявили, что они являются выходцами из Франции, Сербии, Бразилии, Чехии и Испании.