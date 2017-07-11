Российские врачи отправят в космос биореактор со стволовыми клетками

Учёные намерены узнать, как в условиях невесомости клетки взаимодействуют друг с другом.

Сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова планируют запустить на околоземную орбиту биореактор со стволовыми клетками. Как сообщают "Известия", Роскосмос уже выдал учёным разрешение на проведение экспериментов.

Исследователи намерены выяснить, как меняются свойства клеточных культур во время космического полёта и как клетки взаимодействуют друг с другом во внеземных условиях.

— Наш организм, адаптированный к жизни на поверхности Земли, в космосе функционирует иначе. Ещё более полувека назад удалось выяснить, что после возвращения из невесомости люди не могут ходить. У них атрофируются мышцы, а из костей вымывается кальций. Наша цель — решить и эту проблему среди прочих, — рассказал изданию ведущий научный сотрудник отдела передовых клеточных технологий Первого медуниверситета Михаил Крашенинников.

Учёные отмечают, что космонавты не должны и не смогут повлиять на работу биореактора. Аппаратура будет иметь тройную защиту, чтобы исключить утечку биологических материалов из неё, а также не допустить внешнего воздействия. Известно, что запусков в космос, первый из которых запланирован уже на 2018 год, будет несколько.