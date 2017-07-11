NASA запустило онлайн-симуляцию пролёта Juno над Большим красным пятном Юпитера

Первые снимки Большого красного пятна окажутся в распоряжении исследователей NASA уже 14 июля.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) запустило на видеохостинге YouTube симуляцию в реальном времени пролёта космической станции Juno над Большим красным пятном Юпитера. Сам пролёт — первый в истории — должен состояться сегодня, 11 июля, в 4:55 утра по московскому времени.

Большое красное пятно — гигантский шторм, бушующий на Юпитере последние несколько веков. Учёные намерены выяснить, какова природа этого вихря диаметром 16 тысяч километров, и в этом им должен помочь зонд Juno, который во время выполнения этой миссии включит все восемь своих приборов.

Ожидается, что первые снимки Большого красного пятна, сделанные с высоты всего трёх тысяч километров, окажутся в распоряжении исследователей NASA уже 14 июля.