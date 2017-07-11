Задымление в диспетчерской Вашингтона вызвало задержку рейсов в трёх аэропортах

Читайте также

Задымление в диспетчерской Вашингтона вызвало задержку рейсов в трёх аэропортах

0

В нескольких аэропортах США задерживаются авиарейсы. Как сообщает Washington Post, это произошло из-за задымления в диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального авиационного управления (ФАУ).

Причиной задымления стали строительные работы на территории. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали находящихся в здании людей.

Издание уточняет, что задержка рейсов зафиксирована в трёх главных аэропортах в районе Вашингтона, её продолжительность — приблизительно один час.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!