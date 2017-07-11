В Мексике вечеринку по случаю окончания школы омрачило массовое отравление

Все пострадавшие ели блюда из курицы и говядины, которые школа заказала у местной жительницы.

По меньшей мере 40 человек попали в больницу с серьёзным пищевым отравлением после вечеринки, посвящённой окончанию школы в мексиканском городе Гуанахуато. Об этом сообщает издание Excelsior.

Врачи диагностировали у пациентов рвоту, диарею, сильное обезвоживание и головную боль. Не исключено, что пострадавших окажется больше — люди обращались за помощью к медикам все выходные и в понедельник.

Отмечается, что участие в выпускном приняли 800 человек — школьники и их родители. Все они в этот вечер ели блюда из курицы и говядины, которые школа заказала у местной жительницы. Теперь специально созданная комиссия намерена выяснить, было ли мясо испорчено уже в момент покупки или повар нарушила технологию приготовления пищи.