Организатор покушения на Путина обратился к президенту за помилованием

По словам осуждённого, он не желал Владимиру Путину зла, поскольку никогда не был в России, а российского лидера видел только по телевизору.

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осуждённый в 2013 году на десять лет за подготовку покушения на Владимира Путина, рассказал, что раскаивается в содеянном и назвал свой поступок глупым и абсолютно немотивированным преступлением. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

— Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично. Участником заговора, происходившего в Одессе, я стал случайно, попав под влияние своих приятелей. Когда понял, что они затевают, отступать было уже поздно. Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении, — заявил Пьянзин в своём ходатайстве.

Как сообщает супруга осуждённого Марина Пьянзина, обращение мужа нашло поддержку среди администрации исправительного учреждения. Прошение было подано в администрацию колонии строгого режима ещё в мае. Однако несколько месяцев ушло на проверку заявления осуждённого и его утверждение администрацией колонии.

Илью Пьянзина, находившегося в международном розыске, задержали в 2012 году. В одной из квартир в Одессе он и ещё два его сообщника готовились к покушению на Владимира Путина, который на тот момент занимал пост председателя Правительства РФ. Преступники изготавливали взрывчатое вещество, однако самодельная бомба сработала случайно, убив одного из злоумышленников.