Циркачу грозит 500 рублей штрафа за прогулку с тигром по пляжу

Сотруднику цирка, который вывел гулять дрессированного тигра на пляж в Приморском крае, грозит штраф в размере 500 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, материалы на дрессировщика переданы в мировой суд города Находки.

— Установлено, что дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа. Сотрудник цирка привлечён к административной ответственности по статье 19.1 КоАП ("Самоуправство"), — гласит текст сообщения ведомства.

Ранее Лайф сообщал о появившемся в Сети видео с дрессировщиком, который выгуливал дикое животное по пляжу в Находке. Парочка находилась в непосредственной близости от отдыхающих людей. В самом цирке необычную прогулку объяснили рекламной кампанией.