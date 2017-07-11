Разногласия между США и Россией "обезглавили" ОБСЕ

Вашингтон настаивает на "пакетном" голосовании по кандидатурам на четыре вакантные должности, Москва настаивает на отдельном голосовании по каждой из них.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает тяжелейший за всю свою историю кадровый кризис, к которому в числе прочего привели разногласия между Россией и США. Как сообщает издание "Коммерсант", вакантными оказались должность генерального секретаря и три других руководящих поста.

Искать выход из создавшейся ситуации главы министерств стран, входящих в ОБСЕ, будут в ходе неформального заседания в австрийском Мауэрбахе. Россию на нём будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Полномочия бывшего генсека ОБСЕ Ламберто Заньера истекли 30 июня. Основным претендентом на эту должность называют заместителя директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томаса Гремингера, чью кандидатуру готово поддержать абсолютное большинство из 57 членов организации, включая Россию.

Куда сложнее обстоит ситуация с тремя другими вакантными должностями — директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), представителя по свободе СМИ и верховного комиссара по национальным меньшинствам. На каждый из этих постов есть претенденты, однако консенсуса по ним нет. При этом одни страны, в том числе США, требуют решить вопрос "пакетно", другие, в частности, Россия, настаивают на отдельном голосовании по каждой из кандидатур.

Москва недовольна тем, что все четыре вакантные должности предлагается отдать представителям западных стран. Это, по словам российских дипломатов, является признаком географической несбалансированности ОБСЕ. В Вашингтоне же считают крайне важным, кто займёт должности главы БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

— Есть опасения, что если сейчас не определиться, то авторитарные страны будут блокировать процесс замещения этих постов, чтобы добиться назначения удобных для себя кандидатов, — сказал "Коммерсанту" близкий к Госдепартаменту США источник.

Вопрос об избрании генсека обсуждался в кулуарах ОБСЕ вплоть до вчерашнего вечера, однако найти развязки до встречи министров так и не удалось.