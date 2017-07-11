Под Красноярском микроавтобус врезался в грузовик, пострадало 12 человек

Читайте также

Под Красноярском микроавтобус врезался в грузовик, пострадало 12 человек

47

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком под Красноярском пострадало 12 человек, об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени (22:00 мск понедельника). Микроавтобус "Фиат-Дукато", следовавший по маршруту Курагино — Красноярск, на высокой скорости въехал в стоящий грузовик "Вольво".

Среди 14 человек, находившихся в "фиате", были трое несовершеннолетних. В результате ДТП водитель микроавтобуса и ещё 11 пассажиров получили разные травмы. Пятеро госпитализированы, остальные отпущены домой после оказания разовой помощи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!