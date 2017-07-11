Новый вид паука назвали в честь Арагога из "Гарри Поттера"

Паук живёт в норе днём ​​и охотится ночью. Его продолжительность жизни — около трёх лет.

В 2016 году учёные обнаружили в одной из пещер Ирана новую разновидность паука-волка, который напоминает зловещего Арагога из фильма "Гарри Поттер и тайная комната". Ученые приурочили название нового вида членистоногого к 20-летию со дня выхода первой книги, сообщает международный научный журнал по зоологии Zootaxa.

Учёные отметили, что Lycosa Aragogi был обнаружен через 19 лет после смерти вымышленного Арагога. Согласно книге Джоан Роулинг, питомец лесничего Хагрида умер 20 апреля 1997 года.

Паук имеет тело длиной 1 дюйм (2,6 сантиметра), исключая ноги. На его верхней части имеются две чёрные и три белые полосы меха.

Чёрный мех, по словам учёных, придаёт Арагогу харизму. Добавим, что пауки-волки не ткут паутину, а охотятся на свою добычу, загоняя её самостоятельно.