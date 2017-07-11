За неделю из-за жары в Японии погибли шесть человек

С 3 по 9 июля в стране в медучреждения были доставлены более 4,2 тысячи человек, а температура воздуха в большинстве районов не опускалась ниже 35 градусов.

За неделю, с 3 июля, жертвами жары в Японии стали шесть человек. Управление пожарной охраны страны, отвечающее также за службу скорой помощи, сообщает, что в течение этого времени в медицинские учреждения из-за жаркой погоды пришлось доставить свыше 4,2 тысяч человек.

Подчёркивается, что пострадавших от жары с 3 по 9 июля зафиксировано в два раза выше показателей прошлой недели.

В большинстве районов Японии температура колебалась от 30 до 35 градусов, а префектурах Айти, Гумма и Гифу было превышено и это значение. Отмечается, что и на самом северном острове страны — Хоккайдо — воздух прогревался до 35,6 градусов.