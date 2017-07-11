NYT: Сбором компромата на Клинтон для Трампа-младшего занимался Кремль

По версии издания, встречу сына миллиардера с российским юристом Весельницкой мог организовать один из приближённых к Владимиру Путину олигархов.

Российский юрист Наталья Весельницкая, намекнувшая Дональду Трампу — младшему, что располагает компроматом на Хиллари Клинтон, могла действовать по указке Кремля. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на сына тогда ещё кандидата на пост президента США российская сторона вышла через его давнего приятеля — известного американского PR-менеджера Роба Голдстоуна.

Известно, что в России Голдстоун представляет интересы певца Эмина Агаларова и именно Агаларов попросил организовать встречу Трампа-младшего с Весельницкой, которая якобы располагала информацией "о незаконных кампаниях Демократической партии США".

Впрочем, Голдстоун при этом подчеркнул, что не знает, был ли задействован в этом Арас Агаларов — строительный магнат и, как утверждает New York Times, человек, приближённый к Владимиру Путину.

Как пояснил PR-менеджер, встреча Трампа-младшего с Весельницкой продолжалась недолго: после того как российский юрист не сказала ничего существенного о компромате на Клинтон, а перешла к теме усыновления, сын миллиардера прервал разговор.