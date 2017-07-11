В Тибете пятиэтажный дом смыло мощным наводнением

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В Тибете пятиэтажный дом смыло мощным наводнением

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Непрекращающиеся ливни в китайском Тибете привели к мощному наводнению, которое смыло пятиэтажный дом.

Никто в этом происшествии не пострадал, власти своевременно успели эвакуировать всех жильцов.

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