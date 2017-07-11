Турция договорилась с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока"

Также стало известно о том, что подготовка второй ветки газопровода идёт без подводных камней.

Турция достигла договорённости с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на её территории. Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан в Стамбуле в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

— Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать, — сказал Озджан.

Он также добавил, что "процесс получения разрешений на вторую ветку газопровода продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нём нет".

По словам Озджана, вывод "потока" на сушу будет осуществлён в европейской части Турции — во Фракии в районе Кыйыкёй.