Кабмин ограничил закупки импортной аппаратуры для ГЛОНАСС

Данное решение было принято для того, чтобы повысить конкурентоспособность российской продукции.

Правительство РФ расширило перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, добавив в него аппаратуру ГЛОНАСС. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение было вызвано тем, что в стране разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, которые не уступают зарубежному аналогу.

Также подчёркивается, что такая инициатива должна повысить конкурентоспособность российской продукции.