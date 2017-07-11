Кабмин ограничил закупки импортной аппаратуры для ГЛОНАСС

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Кабмин ограничил закупки импортной аппаратуры для ГЛОНАСС

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Фото: © РИА Новости /Сергей Пятаков

Данное решение было принято для того, чтобы повысить конкурентоспособность российской продукции.

Правительство РФ расширило перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой установлены ограничения при госзакупках, добавив в него аппаратуру ГЛОНАСС. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение было вызвано тем, что в стране разработаны и запущены в серийное производство части для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей, которые не уступают зарубежному аналогу.

Также подчёркивается, что такая инициатива должна повысить конкурентоспособность российской продукции.

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