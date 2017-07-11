Захарова привела пример русофобии, которая захлестнула США

Дипломат опубликовала твит американской активистки, требовавшей не продавать страховку Сергею Кисляку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела пример русофобии в Штатах, опубликовав в "Фейсбуке" твит американской активистки Эми Сискинд. В своём посте девушка обратилась к российским страховым компаниям с просьбой не продавать страховку послу РФ в США Сергею Кисляку.

— Я даже не надеюсь, что Эми узнает о том, кто такой Сергей Кисляк и сколько он лично сделал для спасения российско-американских отношений, когда администрация Обамы объявила изоляционный поход на Россию, — отметила Мария Захарова.

При этом Захарова выразила надежду, что американская активистка никогда не узнает, как американские дипломаты вели себя в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и на Украине.

— Иначе она может спровоцировать кризис американской системы страхования, — подытожила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что в своём твите американская активистка написала: "Мудрый совет российским страховым компаниям: не продавайте Кисляку полис страхования жизни".