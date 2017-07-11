Британские учёные предсказали сроки перехода на электромобили

Стоит отметить, что от двигателя внутреннего сгорания к 2019 году уже намерены отказаться в концерне Volvo.

Уже к 2022 году электромобили станут популярными и смогут конкурировать с машинами на бензиновом двигателе. Об этом сообщили британские учёные из Имперского колледжа Лондона.

Специалисты пояснили, что к такому выводу можно прийти путём анализа данных об установленной мощности и цене современных технологий. В частности, британские учёные сравнили стоимость проезда одного километра на электромобиле и машине с бензиновым двигателем.

Как ранее сообщал Лайф, автоконцерн Volvo намерен полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. После 2019 года все модели будут оснащены электродвигателем.