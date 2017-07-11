В Зерновом союзе предсказали значительное падение цен на гречку этой осенью

По прогнозам экспертов, через пару месяцев крупа может подешеветь где-то на 20 рублей.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предсказал значительное падение цен на гречку этой осенью. По его словам, крупа может подешеветь на 20 рублей.

— К осени стоит ожидать вполне существенного падения цен на гречку. В этом году её посеяли очень много — на 300 тыс. гектаров больше, чем обычно. Гречки будет много, мы столько не съедим. Сейчас на прилавке она стоит 70 рублей, а оптом — 45–47 рублей. А сейчас в закупке гречка уже стоит 22–23 рубля, значит, продавать её будут где-то по 50 рублей, — сказал Злочевский Лайфу.

Также он подчеркнул, что, несмотря на холодную погоду в центральной части России, показатели по урожайности оказались на уровне прошлогодних.