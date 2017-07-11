Ростовские таможенники обнаружили 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA

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Ростовские таможенники обнаружили 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA

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Фото: пресс-служба Южного таможенного управления.

По данному факту возбуждено и расследуется дело об административном правонарушении.

Ростовские таможенники обнаружили 1440 контрафактных мячей с символикой FIFA. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Отмечается, что часть товаров содержала обозначение FIFA WORLD CUP, сходное с аналогичным торговым знаком, включённым в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России.

<p>Фото: пресс-служба Южного таможенного управления.</p>

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе отметили, что задержание 1440 контрафактных товаров с символикой FIFA является самым крупным в деятельности Южного таможенного управления.

Ранее сообщалось о том, что в начале июля в Ростове также задержали сотни контрафактных мечей.

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