В России ввели новые льготы на автокредиты

Правительство установило скидку в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля для граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые, сообщается на сайте Правительства РФ.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На реализацию льготы правительство выделило Минпромторгу 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.
Программа льготного кредитования автомобилей заключается в компенсации банкам 2/3 ключевой ставки автокредитов за счёт средств государства. Она распространяется на новые автомобили стоимостью до 1,15 млн руб., произведённые в России.
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