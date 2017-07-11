В России ввели новые льготы на автокредиты

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В России ввели новые льготы на автокредиты

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Коллаж © L!FE Фото предоставлены официальными дилерами

Они коснутся граждан РФ с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также тех, кто приобретает автомобиль впервые.

Правительство установило скидку в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля для граждан с двумя и более несовершеннолетними детьми и тех, кто приобретает автомобиль впервые, сообщается на сайте Правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На реализацию льготы правительство выделило Минпромторгу 3,75 млрд руб. В правительстве планируют реализовать около 59 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Программа льготного кредитования автомобилей заключается в компенсации банкам 2/3 ключевой ставки автокредитов за счёт средств государства. Она распространяется на новые автомобили стоимостью до 1,15 млн руб., произведённые в России.

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