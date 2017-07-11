Владимир Путин назначил нового посла РФ в Алжире

Соответствующий приказ президента появился сегодня на портале правовой информации.
Сегодня Владимир Путин назначил нового посла в Алжире. Им стал 50-летний дипломат Игорь Беляев.
— Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике, — гласит документ.
Ранее этот пост с ноября 2011 года занимал Александр Золотов.
Напомним, в июне Владимир Путин также назначил нового посла России в Турции.
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