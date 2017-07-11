На Урале женщина отсудила у продавца 85 тысяч за взорвавшийся чайник

Прибор буквально разлетелся вдребезги: кипяток и стекло попали в годовалую девочку, у которой позднее диагностировали ожоги второй и третьей степени.

Жительница города Каменска-Уральского отсудила у продавца 85 тысяч рублей за взорвавшийся электрочайник, осколки которого травмировали её годовалую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отмечается, что женщина приобрела товар около двух лет назад. Однажды, когда в чайнике закипела вода, произошёл хлопок. В результате прибор буквально разлетелся вдребезги. Кипяток и стекло попали в годовалую дочь женщины. Девочку увезли в больницу, где диагностировали у неё ожоги второй и третьей степени.

Женщина решила сразу же обратиться в магазин, где ей продали некачественный товар. Она требовала вернуть ей деньги и выдать компенсацию за моральный вред. Однако просьбу жительницы Урала проигнорировали. Тогда ей пришлось обратиться в суд. В результате с индивидуального предпринимателя было взыскано 85 096 рублей.