В Мексике раскалённая до 250 градусов земля превратила двух ягнят в жаркое

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В Мексике раскалённая до 250 градусов земля превратила двух ягнят в жаркое

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Фото: © flickr.com/Howard Mattinson

Внимание учёных-вулканологов приковано к необычному природному явлению, которое наблюдается в мексиканском штате Мичоакан. Местные жители засняли на видео пар, выступивший на поверхности футбольного поля, которое раскалилось до 250 градусов, а из трещин проступает кипящая магма.

По словам учёных, внешне происходящее похоже на рождение нового вулкана, однако в Мичоакане не было зафиксировано никакой активности земной коры, а это значит, что речь идёт о неизученном прежде природном явлении.

Пока пробы почвы и магмы с аномального футбольного поля исследуют в лаборатории Национального автономного университета Мексики, местные жители сообщают о первых жертвах неопознанной стихии. Ими стали два ягнёнка, которые паслись неподалёку от места, где наблюдается подземная активность. Животные забрели на территорию футбольного поля и в считаные секунды заживо сварились в испарениях кипящей лавы.

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