Нижнетагильский завод вернул сотрудникам более 5 млн рублей долга

Ранее работники предприятия пожаловались Владимиру Путину, что директор отказался платить зарплаты, пока к нему лично не обратится президент России.

По данным прокуратуры Свердловской области, накануне, 10 июля, 66 работникам были выплачены долги на общую сумму в 5,4 млн рублей.

— Сегодня данная работа будет продолжена. После принятия мер прокурорского реагирования накануне изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного её погашения, — отмечается в сообщении.

Ранее врио главы региона Евгений Куйвашев сообщил, что всего завод задолжал 7,5 млн рублей 86 сотрудникам.

9 июля в ходе встречи с Куйвашевым Владимир Путин поручил ему разобраться, с чем связаны такие "борзота" и хамство по отношению к людям. Губернатор ответил, что детально изучит ситуацию.

Позже глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования о невыплате заработной платы. По данному факту были возбуждены три уголовных дела.